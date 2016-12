Jovem roubado e forçado a sexo oral

Os militares conduziram-no ao Hospital Garcia de Orta, para a realização de exames periciais.

Por se tratar de roubo com arma de fogo e abusos sexuais a investigação passa para a PJ.



Um jovem de 20 anos queixou-se à GNR – e a PJ de Lisboa investiga – de ter sido obrigado a fazer sexo oral a dois assaltantes, após ter sido forçado, sob ameaça de uma arma de fogo, a levantar dinheiro numa caixa multibanco da zona do Martim Moniz.Ao que o CM apurou, o crime ocorreu cerca das seis da manhã de sexta-feira, quando a vítima caminhava sozinha. Os dois assaltantes, que segundo o queixoso aparentam ter cerca de 30 anos, barraram-lhe o caminho com a ameaça de uma arma de fogo, pistola ou revólver.A vítima diz que os minutos seguintes foram passados a caminhar, de arma apontada, à procura de multibanco na zona. No primeiro não conseguiu fazer levantamentos, mas no segundo retirou 70 euros e entregou-o aos assaltantes. Foi então que, segundo o jovem de 20 anos, o levaram para um beco onde, de arma apontada, teve de fazer sexo oral aos dois.