Jovem salvo de morrer afogado na Nazaré

Rapaz de nacionalidade francesa estava em situação de pré-afogamento.

Por F.G. | 08:46

O dispositivo de nadadores-salvadores contratado pela Câmara da Nazaré para vigiar a praia no período fora da época balnear resgatou do mar, na sexta-feira, um rapaz de nacionalidade francesa que estava em situação de pré-afogamento.



Foi um dos vários casos que diariamente ocorrem naquela praia fora do período de banhos e que motivou a parceria da autarquia com a Associação de Nadadores-Salvadores da Nazaré, com o apoio da Autoridade Marítima nacional.



Pretende-se travar as situações potenciadoras de afogamentos que têm ocorrido nos últimos anos.