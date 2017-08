Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem violada em bar por porteiro e barman

Vítima de 26 anos diz que só bebeu duas cervejas e um shot mas ficou inanimada dentro da casa de banho, onde foi atacada.

Por Tânia Laranjo | 01:30

A jovem de 26 anos acordou já ao final da madrugada, em novembro do ano passado, no interior da casa de banho do bar Vice Versa, em Vila Nova de Gaia. Estava bastante maltratada: tinha várias pisaduras no corpo - na zona da barriga e nas ancas -, havia indícios de ter sido violada.



Agora, menos de um ano depois do crime, o Ministério Público deduziu acusação contra o porteiro e o barman daquele estabelecimento comercial. Foram ambos identificados pela vítima. E os exames médicos confirmaram a violação. Segundo o CM apurou, a jovem garante ter bebido apenas duas cervejas e um shot. Mas admitiu, quando foi ouvida pela Polícia Judiciária, que lhe tivesse sido colocada qualquer droga na bebida - o que não foi detetado pelos exames médicos - porque perdeu a consciência.



A dificuldade em recordar exatamente o que tinha acontecido no interior do bar levou também a que apenas em fevereiro é que os suspeitos tivessem sido presos pela Judiciária do Porto.



O barman Marcos, de 25 anos, e o porteiro Paulo, de 39, foram na altura ouvidos pelo juiz de instrução e ficaram em prisão preventiva. Conseguiram mais tarde que as medidas de coação fossem abrandadas: passaram para prisão domiciliária. Nessa fase do processo os dois homens reconheceram terem mantido atos sexuais com a jovem. Mas disseram que tinha sido tudo consentido. Que a vítima aceitara fazer sexo a três. E que tudo tinha acontecido nas casas de banho, uma zona onde não havia câmaras de vigilância.



O depoimento dos suspeitos não foi valorado – os exames médicos feitos à jovem não deixavam dúvidas de que os atos tinham sido de extrema violência. E a vítima encontrava-se inanimada - o que fez o Ministério Público acusar os dois de abuso sexual contra pessoa incapaz de resistência. Arriscam ambos penas de prisão efetiva.



Bar pertence a um dos irmãos Correia, da Noite Branca

O dono do estabelecimento nada disse às autoridades, porque quando a violação aconteceu a casa já estaria fechada. Segundo os mandados de detenção, o bar pertence a Natalino Correia, um dos irmãos Correia, uma das vítimas do processo Noite Branca - embora formalmente esteja em nome de outra pessoa.



Após a morte de Ilídio Correia, assassinado pelo grupo de Pidá, os irmãos ficaram à frente de várias casas da noite. O Vice Versa, em Gaia, seria um desses casos.



Tribunal aplicou a medida de coação mais pesada

Na altura da detenção, em fevereiro, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou a medida mais pesada de coação aos arguidos; só depois passaram para domiciliária. O juiz entendeu que o não reconhecimento dos factos era uma agravante. Também não eram primários. O depoimento da jovem também foi considerado muito consistente. O processo foi concluído pela Judiciária em maio.



Pormenores

Cinco da manhã

O ataque aconteceu já depois das 05h00, quando o bar se encontrava fechado. Só se encontravam no estabelecimento os dois funcionários e a jovem.



Câmaras desligadas

Todas as câmaras de videovigilância estavam desligadas, não permitindo sequer perceber como é que a jovem saiu depois do estabelecimento.



Exames médicos

A acusação foi deduzida a 20 de julho, depois de o Ministério Público ter recebido todos os relatórios médicos, que confirmam a violação da vítima.