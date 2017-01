Jovens absolvidos de roubo de homem que ia depositar 40 mil euros

À saída da sala de audiências, o advogado António Amaro, que defendia a arguida, mostrou-se satisfeito com a decisão.



"Não me parecia que [os arguidos] tivessem capacidade objetiva de preparar um crime destes. Acho que se fez justiça", disse o causídico.



O arguido foi detido pela Polícia Judiciária em dezembro de 2015, dois meses depois da então companheira. O dinheiro roubado nunca foi recuperado.



O Tribunal de Aveiro absolveu esta sexta-feira por falta de provas um casal jovem que estava acusado de roubar um gerente de um estabelecimento comercial que ia depositar cerca de 40 mil euros numa caixa Multibanco.O assalto, perpetrado com recurso a arma de fogo, ocorreu em agosto de 2015, junto de uma agência bancária, no centro da cidade de Ílhavo."A prova produzida durante o julgamento não permitiu afirmar com convicção segura, quanto à comparticipação no crime de que vinham acusados", disse o juiz presidente durante a leitura do acórdão.