Jovens agridem turista no Porto

As agressões e a tentativa de assalto foram realizadas por quatro jovens, mas só dois foram detidos pelas PSP. Os outros dois, de 13 e 15 anos, por serem menores, foram identificados e conduzidos pelas autoridades junto da instituição onde se encontram internados.



A rua da Piedade onde ocorreram as agressões é vista pelos moradores como um local calmo, onde são desconhecidos casos semelhantes. As pessoas questionadas pelo CM não se aperceberam das agressões.



Um turista de nacionalidade alemã, de 32 anos, foi agredido e vítima de uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira, na rua da Piedade, em Massarelos, Porto, por quatro jovens - dois deles menores. Os agressores foram detidos em flagrante pela PSP de Aldoar que patrulhava a zona no momento das agressões.Eram cerca das 23h30 quando o homem, que seguia sozinho na rua, foi surpreendido por um grupo de quatro jovens, de 13, 15, 16 e 17 anos, que o agrediram com um bastão de madeira e tentaram roubar a mochila que transportava. No momento das agressões, a patrulha da PSP, que passava naquela zona, apercebeu-se da situação e apanhou os quatro jovens em flagrante.Dois deles foram detidos e presentes ontem a tribunal. Os outros dois, por serem menores, foram apenas identificados.A rua onde ocorreram as agressões situa-se uma zona residencial mas, por serem horas tardias e os cafés já estarem fechados, nenhum morador deu conta do sucedido.