Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens travam violação em Ovar

Grupo de cinco amigos salvou jovem de 16 anos.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

"Foi terrível. Íamos passar a noite de Carnaval com amigos e acabamos por conseguir salvar uma rapariga de ser violada. Ela estava completamente inconsciente e o homem aproveitou-se disso".



As palavras são de Miguel Guimarães, um dos cinco jovens que salvaram uma jovem de 16 anos de ser violada por um homem, de 57 anos, na Noite Mágica do Carnaval, em Ovar. O grupo de jovens chamaram as autoridades e conseguiram segurar o agressor até que a polícia chegasse ao local.



"Tínhamos acabado de chegar a Ovar e vimos o homem com a menina, completamente inconsciente, a ser agarrada por ele sem se conseguir mexer. Felizmente chegámos e evitámos o pior. O homem ainda tentou fugir mas conseguimos prendê-lo até a PSP chegar. Podia estar armado, mas nem pensámos nisso", contou Miguel, orgulhoso de ter impedido uma violação.



"Fico feliz de a ter ajudado. O que me irrita é que as pessoas passavam no local e não faziam nada", disse o jovem. A PSP deteve o homem, um jardineiro da Torreira, Murtosa e entregou-o à PJ de Aveiro. O suspeito aguarda julgamento em liberdade.



PORMENORES

Vítima acusou 3,2 de álcool

A jovem, natural de Santa Maria da Feira, estava nos festejos do Carnaval com um grupo de amigos quando se afastou deles. Foi nessa altura que foi abordada pelo agressor que a levou para uma zona escura e isolada nas proximidades da igreja.



Heróis na esquadra

Grupo que salvou jovem de ser violada passou a noite na esquadra da PSP. "Estivemos até às 08h00 da manhã na esquadra. Não foi o melhor Carnaval que já tivemos, mas pelo menos conseguimos ajudar a menina", disse Miguel Guimarães.