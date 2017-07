Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens trucidados no passeio em Vila do Conde

Amigos estavam no passeio da marginal quando foram colhidos por carro.

Por Liliana Rodrigues e Ana Isabel Fonseca | 01:30

Sónia Pereira, de 19 anos, e o amigo Vítor Fernandes, de 23, estavam na marginal de Vila do Conde, junto à marina, quando foram brutalmente atropelados, no passeio, por um carro em despiste. Os jovens, residentes em Guimarães, foram projetados vários metros – os corpos das vítimas mortais apenas foram descobertos minutos mais tarde por populares, que ouviram o estrondo do embate, pelas 04h05 de ontem.



O condutor do veículo, de 23 anos, que colheu as vítimas seguia de Vila do Conde para uma festa na Póvoa de Varzim. Ficou em choque e não acusou taxa de álcool no exame que lhe foi feito pela PSP. "Fui a primeira a chegar e vi o rapaz a chorar, em pânico. Perguntei se estava sozinho e ele disse que sim. Só quando vi uma sapatilha de homem no chão e lhe disse para ele se calçar, pensando que era dele, percebemos que haveria outras vítimas. Ele ficou em pranto, aos gritos, quando descobrimos os corpos lá à frente", conta ao CM Delma Marafona, moradora numa dos prédios em frente à marginal que liga Vila do Conde à Povoa de Varzim.



"Foi horrível. Ele não sabia o que fazer, não tinha noção de que tinha matado gente. Achou que se tinha despistado e embatido contra o muro, sozinho", diz a testemunha. "Tivemos de andar com lanternas à procura das vítimas, estava muito escuro e não se via nada. Encontrámos depois os dois, perto um do outro. Morreram logo ali, não houve nada a fazer", recordou Maria de Fátima Ferreira, que acorreu ao local.



Os jovens saíram de Pevidém, em Guimarães, na terça-feira às 23h00, depois de Sónia ter saído do café onde trabalhava e que conciliava com os estudos. "Ela convidou outra colega para ir com eles tomar café, mas acabaram por ir só os dois. A brincar disse que se calhar ia e não voltava mais", conta um amigo da vítima, que vivia em Selho S. Cristóvão. Vítor - ‘Vitinha’ - trabalhava numa empresa têxtil e, em Serzedelo, onde vivia com o irmão gémeo e a mãe, a população está em choque.



Caravanistas tentaram socorrer

"Ouvi um estrondo e saí a correr da caravana", recordou Maria de Fátima Ferreira, uma das turistas que estavam no parque de caravanas, localizado na marginal junto à escola de pesca das Caxinas, e que tentaram socorrer os jovens envolvidos no acidente.