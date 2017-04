Judiciária e FPF contra corrupção

O que achou desta notícia?







No dia em que se soube que a Polícia Judiciária, nomeadamente a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, tinha feito mais seis detidos por corrupção, cinco dos quais futebolistas, a Federação Portuguesa de Futebol emitiu um comunicado a dizer que "Portugal não pode ser terreno fértil para comportamentos e ações criminosos associados ao futebol". Dois dias depois, anunciou uma nova ferramenta online em que podem ser apresentadas denúncias com a possibilidade de serem anónimas.No site https://integridade.fpf.pt/, os utilizadores têm apenas de descrever a situação que querem denunciar. Podem anexar documentos como prova. No final, submetem a denúncia e a Federação Portuguesa de Futebol remete tudo para a Polícia Judiciária investigar.Recorde-se que na quarta-feira foram detidos cinco atletas e um membro dos Super Dragões por associação criminosa e corrupção ativa e passiva. Os futebolistas apanhados na operação ‘Jogo Duplo’ são suspeitos de receberem dinheiro para prejudicar os clubes com vista a favorecerem o sentido das apostas online de empresários asiáticos que apostam fortunas nos resultados da II Liga.