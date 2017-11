Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judiciária investiga morte no rio em Torres Novas

Corpo não tinha qualquer documento de identidade.

Por I.J. | 08:05

A PJ de Leiria está a investigar as circunstâncias da morte de um homem, encontrado a boiar no rio Almonda, em Torres Novas, pelas 08h00 desta quarta-feira.



O corpo foi retirado do rio pelos Bombeiros Voluntários de Torres Novas e não apresentava sinais de violência.



Não tinha qualquer documento de identidade, sabendo-se apenas que se trata de um homem, aparentando 65 anos.



Estava no meio do rio, de bruços e vestia um polo claro às riscas e calças de ganga.



Foi levado para autópsia.