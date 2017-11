Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judiciária investiga violação de mulher em Faro

Depois do crime, vítima foi ao serviço de Urgências, onde contou o que lhe aconteceu.

Por João Mira Godinho | 08:11

A Polícia Judiciária está a investigar a violação de uma mulher, de 19 anos, próximo da avenida Calouste Gulbenkian, em Faro. Após o crime, a vítima foi ao serviço de Urgências do hospital de Faro, onde contou o sucedido.



O caso aconteceu durante a madrugada, há cerca de duas semanas. A mulher terá sido atacada na via pública e levada para uma rua próxima da avenida, onde o predador a violou. Foi isto que relatou, quando surgiu no hospital - que fica próximo do local do crime - por volta da 01h00 da madrugada.



A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foi alertada e os inspetores estiveram na unidade hospitalar a recolher elementos para a investigação. Contactada ontem pelo CM, a PJ recusou adiantar qualquer informação pois o caso encontra-se em segredo de justiça.



Recorde-se que no final de julho, num prédio próximo das Pontes do Marchil, à entrada de Faro, uma mulher de 21 anos conseguiu escapar a uma tentativa de violação, quando chegava a casa, pelas 00h00.



Um mês antes, e em apenas três dias - a 30 de junho e a 2 de julho -, duas mulheres foram também alvo de tentativas de violação. O primeiro caso aconteceu também em Faro, na zona da Penha, pelas 00h30 e a vítima tinha 29 anos. O segundo foi com uma mulher de 25 anos, na rua Vasco da Gama, em Olhão, pelas 02h30.



O CM sabe, no entanto, que para já todos estes casos estão a ser investigados como isolados uns dos outros.