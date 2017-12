Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judoca e namorada morrem em acidente no IC8

Ricardo Louro, de 26 anos, praticava judo em Castelo Branco.

17:51

Uma colisão no IC8 provocou a morte do judoca Ricardo Louro, de 26 anos, e da namorada Filipa Almeida.



O judoca de Castelo Branco morreu no local do acidente, perto das 22h00, e a namorada foi considerada ferido grava e acabou por morrer no hospital, segundo a Beira Baixa TV.



A Escola de Judo Ana Hormigo publicou uma mensagem no Facebook em homenagem ao atleta.