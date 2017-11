Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz confirma prisão a homem que abusa de jovem deficiente

Agressor foi detido pela PJ de Coimbra.

09:34

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem que foi detido quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Coimbra, por abuso sexual de uma jovem de 20 anos que sofre de perturbação mental e reside em Pombal.



Segundo fonte judicial, o homem mantinha há dois meses uma "relação de namoro" com a vítima, aproveitando-se da sua "especial vulnerabilidade", e foi detido uma semana depois de ter mantido relações sexuais com a jovem, no interior de uma casa abandonada, na freguesia de Carriço, Pombal.



Devido ao perigo de continuação dos crimes e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, o juiz de instrução que interrogou o homem determinou a sua prisão preventiva.