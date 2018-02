Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz de Guimarães decide não levar a julgamento 11 polícias acusados de agredir adepto

Estavam acusados de ter deixado um adepto do Boavista cego, mas tribunal entendeu não haver provas.

Por Liliana Rodrigues | 15:06

Um juiz do Tribunal de Guimarães decidiu esta quinta-feira não levar a julgamento os 11 elementos do corpo de intervenção da PSP acusados de agredir um adepto do Boavista. A vítima ficou cega de um olho, após agressões sofridas no contexto de um jog entre o Boavista e o Guimarães, a 3 de outubro de 2014.



O magistrado entendeu esta quinta-feira que não existiam provas de que tivessem sido os 11 agentes citados na acusação a praticar o factos de que eram acusados. A decisão instrutória foi assim a de não levar os polícias a julgamento.



O caso ocorreu no jogo Vitória de Guimarães-Boavista. João Freitas alega que após sair do autocarro, que levava adeptos do clube, foi agredido por elementos do Corpo de Intervenção.



Garante que nunca insultou os polícias e que nem teve qualquer atitude que pudesse justificar a agressão. Afirma que um dos agentes apenas lhe disse que não podia estar naquele local do estádio. O advogado fico ugravemente ferido no olho direito e, apesar de várias cirurgias, perdeu totalmente a visão.