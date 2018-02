Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz decide se acusados na 'Operação Zeus' vão a julgamento

Processo de corrupção nas messes da Força Aérea tem 86 arguidos.

09:18

O despacho que determina quais dos 86 arguidos do processo de corrupção nas messes da Força Aérea serão levados a julgamento é esta quarta-feira proferido pelo juiz Ivo Rosa do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.



O despacho de pronúncia é proferido menos de uma semana depois de ter decorrido o debate instrutório, altura em que o Ministério Público (MP) desistiu de enviar a julgamento dois empresários que integravam o conjunto de 86 acusados.



Dos 86 arguidos da 'Operação Zeus', 40 são militares e 46 são empresários, empresas e trabalhadores, estando em causa os crimes associação criminosa, corrupção ativa e passiva agravadas, falsidade informática e falsificação de documentos.



Segundo o despacho de acusação, os arguidos delinearam um esquema de sobrefaturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Foças Armadas.



"No essencial, está fortemente indiciado que, pelo menos, desde 2011, os oficiais da Direção de Abastecimento e Transportes decidiram, de forma concertada e aproveitando-se da própria estrutura hierárquica militar, obter proveitos indevidos", sustenta o MP.



A investigação sublinha que esta conduta se verificou em diversas messes militares dispersas pelo país.



"A conduta indiciada representou uma sobrefaturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros" (2,5 milhões de euros), acrescenta o MP.



O MP requereu a aplicação da pena acessória de proibição do exercício de funções públicas e de penas acessórias para as empresas e a declaração de perda a favor do Estado das vantagens ilícitas provenientes dos crimes imputados.



Na primeira fase da 'Operação Zeus', realizada em novembro de 2016, foram detidos cinco homens por corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos, num "esquema fraudulento que poderá ter lesado o Estado" em vários milhões de euros.



Na segunda fase desta operação, participaram 130 elementos da Polícia Judiciária e 10 procuradores do MP, tendo sido realizadas 36 buscas nas áreas dos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Évora e Faro, das quais 31 domiciliárias e cinco não domiciliárias.