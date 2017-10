Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz expulsa violador do concelho de Celorico da Beira

De acordo com a PJ, o homem é reincidente no mesmo crime.

Por L.O. | 09:30

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária na quarta-feira por suspeita de ter coagido sexualmente uma menor, sua familiar, em Celorico da Beira, no distrito da Guarda.



De acordo com a PJ, o homem é reincidente no mesmo crime pois já tinha sido detido em setembro último por suspeita de ter violado a mesma menor, que também é sua vizinha.



Na altura foi ouvido por um juiz e saiu em liberdade. No entanto, estava proibido de contactar com a vítima, medida que não cumpriu durante a semana.



Na segunda-feira, abordou a menor, fazendo-lhe vários tipos de ameaças, idênticas às que a vítima já tinha denunciado aquando da violação.



O homem, que se encontra desempregado, foi novamente presente a um juiz que lhe confirmou as medidas de coação anteriormente aplicadas, acrescentando-lhe a proibição de continuar a viver no concelho de Celorico da Beira.