Juiz foge de acidente em Santa Maria da Feira

António Alberto vai responder por quatro crimes.

Por Francisco Manuel | 10:27

O Ministério Público (MP) acusou o ex-juiz António Alberto Pinho dos crimes de condução perigosa, desobediência, injúria agravada e difamação. Vai ser julgado por um tribunal singular e não na Relação, uma vez que foi reformado compulsivamente.



O caso aconteceu na madrugada de 11 de julho de 2015. De acordo com o MP, António Alberto Pinho - na altura ainda em funções - envolveu-se num acidente automóvel, nas Caldas de S. Jorge, Santa Maria da Feira, e fugiu do local, abandonando as duas vítimas da outra viatura, feridas.



Fugiu vários quilómetros à GNR, sempre aos ziguezagues, e quando finalmente foi intercetado, caiu ao sair do carro. Foram os militares que o ajudaram a levantar-se. Quando lhe disseram que teria de fazer o teste de alcoolemia, retorquiu: "Ó Rodrigues, tu és tolo, queres que a notícia saia no Correio da Manhã?", lê-se na acusação.



"Ó Rodrigues, não me fales em acidente, senão vou-me já embora", reagiu em tom ameaçador quando a GNR o questionou sobre o acidente. Diz o MP que António Alberto intimidou os guardas e conseguiu evitar o teste de alcoolemia.



Caso leva a afastamento

António Alberto Pinho era juiz de instrução criminal no Tribunal de Santa Maria da Feira e foi aposentado compulsivamente pelo Conselho Superior de Magistratura na sequência deste caso. Já tinha dois outros processos disciplinares anteriores.



Condenado a multa

Em março de 2010, António Alberto envolveu-se num outro acidente e agrediu o condutor do outro carro e a namorada deste. Foi condenado pela Relação a pagar 4 mil euros às vítimas. Na altura, tentou impedir que a GNR fosse chamada.