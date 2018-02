Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz iliba 11 polícias de cegar adepto

Advogada de sócio do Boavista vai recorrer de não pronúncia.

Por Liliana Rodrigues | 09:03

O juiz de instrução do tribunal de Guimarães decidiu esta quinta-feira que não há elementos suficientes para julgar nenhum dos 11 agentes do Corpo de Intervenção da PSP, acusados de espancar e cegar um adepto do Boavista em outubro de 2014, junto ao estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A advogada da vítima já confirmou que vai recorrer para a Relação de Guimarães.



"Quem agrediu o ofendido foram elementos do Corpo de Intervenção, mas não há fundamentos que provem que foram os elementos acusados que praticaram a agressão", afirmou o juiz Brazilino Carvalho, deixando a vítima atónita. João Pedro Freitas saiu da sala sem falar e batendo com a porta.



No exterior, a mulher mostrou a sua revolta. "Três anos de processo e acaba nisto. Ninguém tem culpa? O que vou dizer aos meus filhos? Que podem confiar na Policia?", questionava, inconsolável, a mulher do advogado que ficou com sequelas para a vida.



"A probabilidade de condenação é muitissimo ténue [...] sendo a absolvição [dos arguidos] muitíssimo mais provável", sustenta na decisão de 106 páginas o juiz responsável por casos mediáticos, como o interrogatório da Máfia de Braga.



"Não desistimos enquanto não se fizer justiça. É um processo sui generis por causa da cortina de silêncio que a Policia impôs e no entanto o Ministério Público teve a coragem de apurar os responsáveis", disse a advogada do ofendido, Maria Manuela Miranda. O Boavista está "solidário" com o seu sócio e apelida a decisão de "inexplicável".