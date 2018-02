Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz insulta e ameaça

Vítor Vale vai ser julgado por violência doméstica.

Por Fátima Vilaça | 09:14

O juiz Vítor Vale, colocado no Tribunal de Vila Nova de Famalicão e que recentemente viu o Supremo Tribunal condená-lo a pagar 13 mil euros por ter mentido num julgamento para prejudicar a ex-mulher, vai voltar a ser julgado.



Agora por violência doméstica sobre a mesma ex-companheira. Vítor Vale é acusado de ter enviado à vítima mensagens de telemóvel (SMS) e emails com insultos e ameaças.



O Tribunal da Relação acusou esta semana o juiz, convencido de que Vítor Vale agiu num quadro de "clara inconformação" pelo fim do casamento de quatro anos.



A partir de julho de 2011, o juiz Vítor Vale passou a enviar à ex-companheira mensagens de texto e músicas, "ora declarando o seu amor por ela e o seu desejo de reatamento da relação afetiva, ora dirigindo-lhe expressões" ameaçadoras e injuriosas, refere a acusação.



Os juízes desembargadores estão convencidos de que o juiz Vítor Vale "agiu com o intuito conseguido de inquietar, perturbar, incomodar, humilhar, injuriar, ameaçar e provocar medo na assistente [ex-companheira], nomeadamente por ser juiz de Direito".



O julgamento ainda não tem data marcada.



PORMENORES

Supremo negou recurso

O juiz Vítor Vale recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça da acusação deduzida pelo Tribunal da Relação de Guimarães. Assumiu algumas das mensagens, mas alegava que as restantes não passavam de "montagens". O Supremo decidiu, no entanto, mandar julgar o juiz.



Julgamento na Relação

Por se tratar de um juiz, o julgamento tem que decorrer num tribunal superior. Por isso, será o Tribunal da Relação de Guimarães a julgar o caso em que o magistrado responde por violência doméstica.