Juiz liberta madeireiro suspeito de 10 incêndios

Homem de 53 anos decidiu incendiar floresta para comprar madeira a preço mais baixo.

Por Fátima Vilaça | 06:00

Assumiu ter sido o autor de um incêndio florestal junto a casa, em Gamil, Barcelos. Fez uma reconstituição quando foi detido pela Polícia Judiciária de Braga, na segunda-feira, mas ontem o Tribunal de Barcelos decidiu libertar o madeireiro, de 53 anos, sobre quem recaem suspeitas de cerca de uma dezena de fogos florestais – com vista a favorecer o seu negócio.



Tem de se apresentar duas vezes por semana à GNR. E, em Torres Novas e Trancoso, a GNR identificou mais dois incendiários. Só a PJ já deteve este ano 114 suspeitos de incêndio florestal.



Há vários anos que o madeireiro de Barcelos se dedicava à atividade, mas o consumo excessivo de álcool terá afundado o negócio. Desesperado, terá decidido incendiar a floresta. O objetivo seria comprar a madeira a um preço mais baixo.



A 9 de setembro foi visto junto ao local onde deflagrou um incêndio e foi denunciado. Durante dois meses escapou às autoridades, mas acabou detido.



Em Trancoso, a GNR identificou um homem de 43 anos por ter causado um incêndio quando limpava a mata. Em Torres Novas, um doente mental suspeito de atear dois fogos foi considerado inimputável.



Dispositivo de combate mais quinze dias

O dispositivo de combate a incêndios vai ser prolongado até 15 de novembro, devido às previsões meteorológicas adversas e à manutenção do risco elevado de fogos florestais, anunciou ontem o Ministério da Administração Interna.



O dispositivo inclui os 17 meios aéreos que estiveram disponíveis na última semana e os 12 contratados para o período de 16 a 31 de outubro. Os 72 postos de vigia da GNR vão manter-se em funcionamento e vão ainda estar disponíveis 6957 operacionais.



Protocolo vai alargar o apoio às vítimas de incêndios no País

O Governo assinou ontem um protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas para alargar o apoio às vítimas dos incêndios em Portugal.



"Estas pessoas já sofreram o suficiente e esperam o nosso apoio. Não iremos falhar", disse ontem Adalberto Campos Fernandes em Viseu.



Auditoria para apurar responsáveis dos últimos fogos

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou ontem que seja feita uma auditoria à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para que sejam apuradas responsabilidades nos últimos fogos.