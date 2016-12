Juiz obriga menina a ser adotada contra a vontade do pai

Tribunal de Família e Menores do Porto





O pai pode visitá-la duas vezes por semana.

O Tribunal de Família e Menores do Porto decidiu enviar uma menina de dois anos para adoção por considerar que o pai, um homem de 50 anos, não tem condições que lhe permitam cuidar da filha. Já recorreu esta decisão para a Relação do Porto.O progenitor da criança, que está desempregado, pediu mais seis meses para tentar arranjar um emprego estável, mas não conseguiu, avança um diário nacional.A mãe da menina desapareceu poucos dias depois do nascimento da filha. A bebé foi encaminhada para um centro de acolhimento, onde ainda se encontra.