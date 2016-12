Juiz proíbe predador sexual de usar internet

Entre as vítimas, há uma jovem que reside na mesma localidade do que o predador sexual. A PJ já recolheu o testemunho de cinco vítimas, mas o detido manteve conversas com milhares de menores. Em casa, tinha milhares de fotos.



A maioria das menores acabava por aceitar enviar imagens em que estava sem roupa ou a simular cenas sexuais. Até porque o pedófilo ameaçava as vítimas de que divulgaria as conversas aos pais caso não acedessem ao pedido.

Um predador sexual que usou o Facebook para conseguir que dezenas de meninas, entre os 12 e os 16 anos, se fotografassem nuas e lhe enviassem as imagens foi ontem proibido por um juiz de instrução criminal de utilizar a internet. O pedófilo - emigrante a trabalhar na construção civil em França - foi solto, mas terá de se apresentar periodicamente na polícia francesa.O arguido, detido pela Polícia Judiciária do Porto quando chegou a Rebordosa, Paredes, para passar férias com a família, fez dezenas de vítimas em Portugal e também em França. Eram atraídas através de vários perfis falsos criados no Facebook. Está indiciado dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças.Há vários meses que utilizava o mesmo esquema - fazia-se passar por um jovem de 16 anos e só contactava meninas com idades entre os 12 e os 16 anos. Após ganhar confiança com as menores, começava a ter conversas de teor sexual e enviava fotografias de um jovem nu, que alegava serem dele.