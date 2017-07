Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz solta segurança de Pinto da Costa

Magistrado que preside ao julgamento, com sentença marcada para novembro, diz que medidas de coação são desadequadas.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O juiz que presidiu ao julgamento do caso envolvendo a SPDE, empresa que faz segurança ao Estádio do Dragão, decidiu libertar os catorze seguranças que ainda tinham medidas de coação privativas da liberdade.



Treze arguidos, entre eles ‘Edu’, dono da SPDE e acusado de ser um dos seguranças de Pinto da Costa, estavam em prisão domiciliária e havia ainda um suspeito em preventiva. O juiz vem agora dizer que as medidas são inadequadas, atendendo à prova produzida em julgamento, que tem a sentença marcada para novembro.



"Numa apreciação mesmo que liminar da prova produzida (...) é possível ao tribunal ter já uma perceção da inadequação das medidas de coação a que se encontram sujeitos os arguidos acima indicados (...) face às sanções que possam vir a ser aplicadas" na sentença, pode ler-se no despacho judicial proferido ontem e que teve efeitos imediatos.



"Conclui-se agora pela existência de uma desproporção entre as medidas de coação privativas da liberdade e os pressupostos em que pode vir a fundamentar a decisão final do processo", continua o magistrado judicial, dando desde já indicações de que as penas a aplicar serão não impeditivas da liberdade.



Também neste processo, o próprio Ministério Público já pediu a absolvição de Pinto da Costa e Antero Henrique, que eram acusados de vários crimes de segurança ilegal, enquanto o advogado de Eduardo Silva, Artur Marques, pediu também a absolvição do seu cliente.



Além de vários casos de agressões, ligados ao mundo da noite, está ainda em discussão uma situação que envolve a morte de um jovem. Foi à porta de uma discoteca em Joane, Famalicão, e há suspeitas de que a vítima tenha sido violentamente agredida por seguranças da empresa. No processo discutiam-se outras agressões violentas, designadamente ajustes de contas e cobranças difíceis.



PORMENORES

Alguns crimes caíram

Nas alegações finais, que decorreram no Tribunal de Guimarães, o procurador deixou cair os crimes de associação criminosa e exercício ilícito da atividade de segurança privada.



Acompanhamento

O procurador entendeu que embora existissem situações de acompanhamento, não eram situações de proteção pessoal.



54 arguidos

O processo tem 54 arguidos, que respondem por exercício ilícito da atividade de segurança privada, extorsão, coação e ofensa à integridade física.