Juiz suspeito na lista de acesso ao Supremo

Rui Rangel está a ser investigado no Supremo.

Por Ana Luísa Nascimento | 10:32

O juiz Rui Rangel, que está a ser investigado no âmbito de uma certidão extraída do processo que envolve José Veiga, Rota do Atlântico, integra a lista final dos desembargadores graduados no 15º Concurso Curricular de Acesso ao Supremo Tribunal de Justiça.



De acordo com a lista aprovada no último Plenário do Conselho Superior da Magistratura, na sexta-feira, Rangel surge em 27º lugar de um total de 34 juízes graduados para a mais alta instância judicial.



O concurso visa o preenchimento de vagas que vierem a ocorrer nos próximos três anos. Por cada cinco vagas que abrirem, entram três juízes, um procurador e um jurista de mérito.



Quanto aos magistrados do Ministério Público, Lopes da Mota, o procurador que foi acusado de fazer pressões no processo Freeport, surge no primeiro lugar da lista de candidatos graduados, e Júlio Pereira, líder das ‘Secretas’, em quarto. Recorde-se que o inquérito a Rui Rangel decorre precisamente no Supremo, por se tratar de um juiz da Relação, tendo a investigação sido reforçada com dois magistrados do DCIAP.