Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz ‘trama’ oficial herói

Ivo Rosa leva 68 arguidos na corrupção nas messes da Força Aérea a julgamento.

Por S.A.V. | 08:11

Ivo Rosa, juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, deixou no despacho de pronúncia que leva a julgamento 68 arguidos na corrupção nas messes da Força Aérea indícios que levam à identidade do oficial que denunciou o esquema e foi informador da PJ, noticiou este sábado o ‘Público’.



O nome do militar não é revelado, mas são escritas a patente e data em que entrou na messe onde foi aliciado para o esquema, cujo arguido mais relevante é o general Milhais de Carvalho.



O denunciante é tido como um "herói", porque arriscou ao colaborar com a Justiça. Está no ativo.