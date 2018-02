Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíza decide caso dos Comandos

Dezanove militares - entre oficiais, sargentos e praças - do 127º curso de Comandos, no qual morreram dois recrutas, vão ficar a saber no dia 6 de março se vão ou não a julgamento.



Estão acusados de abuso de autoridade e ofensas à integridade física contra Hugo Abreu e Dylan da Silva.