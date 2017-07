Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíza impede Bourbon de apresentar provas

Tribunal de Instrução anuncia hoje se os arguidos vão ou não a julgamento, após o debate instrutório.

Por Aureliana Gomes | 10:31

Pedro Bourbon viu ontem ser-lhe negada por uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto a apresentação de novas provas, no caso da ‘Máfia de Braga’. O debate instrutório - após o primeiro ter sido anulado pelo Tribunal da Relação, que considerou nulos os atos anteriormente praticados - ficou marcado por momentos de tensão entre os advogados e a juíza.



O defensor de Pedro Bourbon apresentou o direito de protesto depois de lhe ter sido negada a apresentação do requerimento e abandonou a sala. "A fase de instrução é de recolha de prova, com apresentação de requerimentos. E isso foi-nos vedado. Reconhecemos a nulidade do processo pela falta de instrução", indicou Filipe Guimarães.



Sem advogado na sala, Pedro Bourbon lembrou que tinha direito a defesa. Foi-lhe indicado um defensor oficioso, que recusou por "não lhe reconhecer confiança".



Apesar de pedir escusa, o advogado oficioso teve que se manter na defesa por entendimento do tribunal. Teve uma hora para consultar o processo e ficou depois em silêncio.



Rui Silva Leal, advogado do ‘bruxo da Areosa’ e de Filipe Monteiro, protestou após invocar "nulidade e inconstitucionalidade" por os seus constituintes não terem sido confrontados, em fase de inquérito, com a acusação. A juíza não aceitou.



O TIC anuncia hoje se os sete homens acusados de matar um empresário de Braga, em março de 2016, e o dissolver em ácido vão ou não a julgamento.