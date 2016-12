Juízes deixam vítima e agressor a viver na mesma casa

O Tribunal da Relação do Porto anulou uma decisão de primeira instância do Tribunal de Matosinhos que proibia um homem condenado por agredir a mulher de se aproximar dela. A decisão permite que o homem continue a viver na mesma casa onde reside a mulher, apesar das comprovadas agressões.O homem, condenado a dois anos e dois meses de prisão com pena suspensa, recorreu para a Relação alegando que não poderia deixar a casa onde vivia com a mulher, por não ter outro sítio onde morar. Alegava que a reforma de 549 euros e a condição de doente oncológico o impossibilitavam de arranjar outra casa.A casa a que se refer é alvo de disputa no processo de divórcio em curso, argumento usado pela defesa do agressor para alegar que a decisão do Tribunal de Matosinhos estava a condicionar a separação.

O texto do acórdão da Relação do Porto - disponível no site da Direção Geral da Política de Justiça - diz que, na primeira instância, o tribunal deu como provado que "o relacionamento conjugal entre ambos começou a deteriorar-se algum tempo após o casamento, passando, então, o arguido infligir ocasionalmente à ofendida, no interior da residência onde ambos viviam, pontapés e a dizer-lhe regularmente que era p***, vaca e que tinha muitos amantes".





Casa disputada

Mas o cerne da questão jurídica em apreço é que a casa onde casal - que tem quatro filhos e vários netos -morava foi atribuída ao homem pela empresa onde este trabalhou até se reformar. O homem não aceita, por isso, a obrigação de deixar a casa.



No acórdão da Relação do Porto



percebe-se que o coletivo de juízes foi unânime na decisão. Na argumentação usada para deferir o recurso interposto pelo homem, a juíza relatora escreve: "Com efeito, residindo ambos - arguido e ofendida - na mesma habitação, a proibição de contactos com a ofendida é inexequível, por ser fisicamente impossível.



Note-se de resto que a decisão recorrida não disse que o arguido deveria abandonar a casa onde mora, como também não disse que a ofendida deveria abandonar a referida habitação.



Ora, para tornar exequível a referida pena acessória, um dos dois tinha forçosamente que abandonar a habitação. Não estando definido judicialmente quem o deverá fazer, está criada uma fonte de discussão e conflito. Verifica-se assim que a pena acessória, nas condições em que foi aplicada, é não só inexequível como potenciadora de novos conflitos, nomeadamente de condutas subsumíveis no tipo de ilícito que se pretende evitar".



Por outro lado, o Tribunal da Relação considera que o facto de os dois continuarem a viver juntos não é motivo de risco suplementar. Porque acreditam que o facto de o homem ter uma pena de prisão suspensa - que poderá converter-se em pena efetiva caso haja novas agressões - é suficiente para inibir novos crimes

Por outro lado, o Tribunal da Relação considera que o facto de os dois continuarem a viver juntos não é motivo de risco suplementar. Porque acreditam que o facto de o homem ter uma pena de prisão suspensa - que poderá converter-se em pena efetiva caso haja novas agressões - é suficiente para inibir novos crimes A sentença de Matosinhos relata vários episódios: "Em 2011, o arguido, na sequência de um desentendimento, quando se encontrava nas costas da ofendida, pegou num cutelo que lhe apontou, razão pela qual o neto, apercebendo-se da discussão, interveio para a proteger, dizendo-lhe que ou largava o cutelo ou lhe dava com uma cadeira em que pegou". Em fevereiro deste ano, o agressor voltou a apontar uma faca à vítima, ameaçando que a matava.Mas o cerne da questão jurídica em apreço é que a casa onde casal - que tem quatro filhos e vários netos -morava foi atribuída ao homem pela empresa onde este trabalhou até se reformar. O homem não aceita, por isso, a obrigação de deixar a casa.No acórdão da Relação do Porto "A pena acessória de proibição de contactos com a ofendida é, no caso, desnecessária para a finalidade pretendida, ou seja, para que a sanção principal satisfaça de forma adequada e suficiente as necessidades da punição, designadamente evitando eventuais comportamentos ilícitos por parte do arguido. Com efeito, se no decorrer do período de suspensão da execução da pena o arguido voltar a cometer quaisquer crimes, na pessoa da ofendida, a suspensão da execução da pena de prisão pode vir a ser revogada, obrigando o arguido ao cumprimento efetivo da pena de prisão", lê-se no acórdão.





O que achou desta notícia?







84.6% Muito insatisfeito

84.6%





15.4% Muito satisfeito