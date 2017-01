Juízes perdem luta por subsídio de refeição

O que achou desta notícia?







Dois juízes do Tribunal Constitucional (TC) perderam uma guerra judicial no Supremo Tribunal Administrativo (STC) que travaram por um subsídio de refeição de cerca de cinco euros por dia, segundo noticia um jornal da imprensa nacional.Tal subsídio que terá sido retirado aos juízes do TC em 2015 por ordem de Joaquim de Sousa Ribeiro, à época presidente do Tribunal Constitucional, depois do Tribunal de Contas o considerar indevido por estes já receberem ajudas de custo e determinar a sua cessação.Tal não impediu os juízes, cuja identidade é desconhecida, de seguirem em frente com uma batalha judicial para anularem esta decisão que acabou por não ter uma resposta positiva por parte do STA.