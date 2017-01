Julgado em Santarém por violar a filha

Quando os inspetores da Polícia Judiciária o confrontaram com os factos de que era suspeito, o arguido admitiu que poderia ter tentado fazer mal à menina, no passado, mas que tinha obtido o perdão de Deus na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, à qual tinha entretanto aderido. Segundo o que consta do processo, chegou a invocar as escrituras durante o interrogatório para afirmar que tinha renascido como um homem novo, que queria esquecer o passado e que já tinha pedido desculpa à filha.O arguido, que está em liberdade, vive hoje do Rendimento Social de Inserção e das ajudas que aquela igreja lhe presta.