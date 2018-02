Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado por atirar cão ao rio

Vídeo que deu origem ao caso foi filmado por um amigo e divulgado na net.

Por João Carlos Rodrigues | 09:10

O jovem que, em abril de 2016, atirou um cão da ponte do comboio para a ribeira do Jamor, na Cruz Quebrada, Oeiras, faltou esta segunda-feira à primeira sessão do julgamento por maus-tratos a animais.



Luís Fernando de Novaes Orta Amorim "estará a viver no Algarve" e não deu qualquer justificação para a ausência. A procuradora formalizou um despacho para a detenção do jovem, mas o juiz indeferiu o pedido, argumentando que era uma medida "desproporcional".



O vídeo que deu origem ao caso – em que se vê o cão Tiger a cair e a nadar até à margem – foi filmado por um amigo e divulgado na net.