Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado por tentar encomendar morte dos pais

Paulo Gomes e a namorada foram contratados para cometer os crimes.

01.10.17

Rui Barata, o homem que terá encomendado a morte dos pais, começa a ser julgado na terça-feira no Tribunal de Matosinhos. Para além deste arguido, no banco dos réus irão ainda estar Paulo Gomes, que foi contratado para cometer os crimes, e a namorada, Ana Patrícia. Os dois homens estão na cadeia.



Já a jovem, que terá cedido a sua conta para receber parte do dinheiro, está em liberdade.



Pelo crime, Paulo Gomes iria receber 25 mil euros. A 22 de novembro de 2016, o jovem entrou na casa das vítimas em Vila do Conde.



A morte do casal só não ocorreu porque a arma encravou várias vezes.