Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado por violar e sequestrar ‘ex

Paulo Roque, de 40 anos, não suportava a separação.

Por Alexandre M. Silva | 01:30

Foram cinco dias de autêntico terror que a mulher, de 37 anos, viveu no início do ano passado às mãos do ex-companheiro Paulo Roque, que esta sexta-feira começa a ser julgado no Tribunal de Setúbal. Foi mantida sob sequestro dentro da mala de um carro, foi violada e correu risco de vida quando o arguido a levou para casa, em Azinheira dos Barros, Grândola. Foi aí que a tentou asfixiar quando se apercebeu da proximidade da Polícia Judiciária.



Valeu a operação musculada dos inspetores, que evitaram o pior, tal como referiu na altura o diretor da PJ de Setúbal, Vítor Paiva. "Estava a agredir brutalmente a vítima e a tentar asfixiá-la. Fomos nós que os separámos, a libertámos e que lhe cortámos a fita que tinha à volta do pescoço", revelou.



O terror da mulher começou no dia 1 de janeiro de 2017. Paulo Roque não se conformava com a separação e com uma queixa por violência doméstica. Esperou a vítima à saída do trabalho, partiu um vidro do carro e sequestrou-a durante cinco dias.



O arguido, de 40 anos, que na altura destes crimes estava em liberdade condicional pela condenação de abusos sexuais à enteada, foi detido e ficou em prisão preventiva. Além de Paulo Roque, no banco dos réus vai estar também o seu filho, Bernardo, de 18 anos, por cumplicidade em parte dos crimes.



Para a audiência de sexta-feira foram também notificadas algumas testemunhas, a maioria residente em Azinheira dos Barros. Depois de ser resgatada, a mulher regressou à aldeia e foi acolhida por amigos.