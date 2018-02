Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgados por enforcar e enterrar cão na Nazaré

Dono e amigo foram denunciados por vizinhos.

Por Isabel Jordão e Francisco Gomes | 09:43

O dono de um cão que morreu enforcado, na Nazaré, e um amigo vão ser julgados, no Tribunal da Nazaré, pelo crime de maus-tratos a animais de companhia na forma agravada, punido com prisão até dois anos ou multa.



O caso ocorreu em outubro de 2016 e foi denunciado por vizinhos que viram os dois homens junto de uma nespereira, a puxar a corda na qual o animal estava pendurado, ainda vivo, e depois viram-nos a abrir o buraco onde enterraram o animal.



O proprietário do cão, com ano e meio, sem raça definida, foi identificado pela PSP da Nazaré, que apreendeu a corda, de nylon, com quatro metros de comprimento. O cadáver do animal foi removido pelos serviços camarários na presença do veterinário.



O Ministério Público da Nazaré abriu um inquérito e acusou agora o dono do cão e o amigo, de 66 e 58 anos, da morte do animal. Segundo a acusação, enquanto um dos arguidos segurava o cão, o outro atou-lhe uma corda ao pescoço. Passaram a corda por um ramo de uma árvore, puxaram e esticaram, erguendo o animal do solo, apenas largando quando deixou de se debater.



PORMENORES

Castigo

Na altura, o dono disse à PSP que a morte foi acidental. Prendeu o cão com uma corda, de castigo por ter matado as galinhas. Ele saltou um muro, ficou pendurado e morreu asfixiado.



Associação

A Associação ANIMAL é assistente no processo e opôs-se à suspensão provisória, pelo que vai seguir para julgamento.



Envenenados no Algarve

Seis cães morreram com indícios de envenenamento e dois estão doentes. Todos passaram pela zona do Ludo, em Faro.