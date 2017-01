Julgamento de homem que matou sogra arranca no dia 16

Agrediu uma pessoa à paulada, alegadamente convencido de que seria o namorado da ex-companheira, mas a vítima foi a sogra, com perto de 90 anos, que acabou por não resistir aos ferimentos, face à violência das pauladas.



O arguido alegou que estava escuro e que, por isso, acabou por atingir o "alvo" errado.



Após o crime, o arguido foi para um café ver um jogo de futebol.



Foi detido pela Polícia Judiciária e está a aguardar julgamento em prisão preventiva.



Os factos remontam a 18 de fevereiro de 2016, quando o arguido, suspeitando que a ex-mulher estava em casa com o namorado, foi lá, munido de um pau, para se vingar dele.Agrediu uma pessoa à paulada, alegadamente convencido de que seria o namorado da ex-companheira, mas a vítima foi a sogra, com perto de 90 anos, que acabou por não resistir aos ferimentos, face à violência das pauladas.O arguido alegou que estava escuro e que, por isso, acabou por atingir o "alvo" errado.Após o crime, o arguido foi para um café ver um jogo de futebol.Foi detido pela Polícia Judiciária e está a aguardar julgamento em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O julgamento do homem que matou a sogra à paulada em Fontarcada, Póvoa de Lanhoso, alegadamente por engano já que o seu alvo seria o namorado da ex-mulher, começa a 16 de janeiro, no Tribunal de Guimarães.O arguido, de 69 anos, está acusado de homicídio qualificado.Perante as autoridades policiais e judiciais, o arguido alegou que o seu alvo era o alegado namorado da sua ex-mulher.