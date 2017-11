Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Júlia Ramalho candidata a prémio de artesanato

Natural de Galegos S. Martinho, a artesã herdou a veia artística da avó, Rosa Ramalho.

Por Secundino Cunha | 08:31

O município de Barcelos e a artesã Júlia Ramalho foram selecionados para a fase final do Prémio Nacional do Artesanato deste ano, promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.



Neste concurso - que visa incentivar a produção artesanal, distinguindo os artesãos portugueses, bem como as entidades que se destacam no trabalho desenvolvido na área do artesanato -, Júlia Ramalho concorre para a categoria Grande Prémio Carreira e o município de Barcelos para o Prémio Promoção para Entidades Públicas.



O Prémio Nacional do Artesanato integra o Programa de Promoção das Artes e Ofícios, que define um conjunto diversificado de incentivos às atividades artesanais, abrangendo, nomeadamente, apoios à valorização de produções e de artesãos que se afirmem pela excelência dos resultados. A votação é realizada através da internet e decorre até ao dia 25 de novembro.



Concluída esta fase da votação online, o júri do concurso procederá à eleição da candidatura vencedora em cada uma das categorias.



O resultado final, bem como a correspondente entrega dos prémios, será conhecido em cerimónia pública e solene, cuja data e local serão oportunamente divulgados.



As categorias a concurso são Grande Prémio Carreira, Prémio Inovação, Prémio Empreendedorismo Novos Talentos, Prémio Investigação, Prémio Promoção para Entidades Privadas e Prémio Promoção para Entidades Públicas.



Júlia Ramalho tem 71 anos, é neta da ceramista Rosa Ramalho e herdou da avó o talento e o gosto pela arte. Poderá agora ser distinguida.