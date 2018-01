Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junta de Armação ganha edifício de 634 mil euros

Empreitada de construção da nova sede da junta já foi adjudicada pela Câmara de Silves.

Por José Carlos Eusébio | 08:03

A Câmara de Silves já adjudicou a obra de construção da sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera, que representa um investimento de 634 mil euros.



A empreitada tem um prazo de execução de 11 meses, pelo que o novo edifício deverá ser inaugurado até ao final do corrente ano.



A junta de Armação de Pera é a única das seis existentes no concelho de Silves que não dispõe de instalações próprias, funcionando atualmente num apartamento, situado num primeiro andar de um prédio. A inexistência de elevador cria dificuldades de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.



"Mais vale tarde do que nunca", diz ao Correio da Manhã Ricardo Pinto, presidente da junta, adiantando que se trata "da concretização de um legítimo e antigo anseio da população da freguesia".



As novas instalações serão construídas no local onde se encontra a cantina da antiga escola primária da vila. O imóvel terá dois pisos (rés-do-chão e 1º andar), sendo o atendimento ao público feito no piso térreo. Com uma área total de construção superior a 500 metros quadrados, o edifício disporá, entre outros equipamentos, de uma sala polivalente, que poderá ser utilizada para fins culturais.



O concurso público lançado pela câmara silvense, no final de abril de 2017, contou com nove empresas concorrentes, tendo sido escolhida a que apresentou o preço mais baixo.



Armação de Pera tem registado um aumento contínuo da população durante as últimas décadas, contando presentemente com cerca de cinco mil habitantes.



Esta é a mais importante freguesia do concelho em termos turísticos.