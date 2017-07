Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junta paga reparações na extensão de saúde

Substituídas lâmpadas e casquilhos e comprada uma televisão e a respetiva antena.

Depois de ter arranjado o ar condicionado da extensão de saúde de Moncarapacho, em Olhão, há um ano, o presidente da união de freguesias local, perante a falta de ação da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, decidiu fazer nova intervenção, "apesar de não fazer parte das competências da junta". Desta vez substituiu lâmpadas e casquilhos e comprou uma televisão e uma antena, para a unidade de saúde.



"Não sei se a ARS vai gostar, mas a nós não nos interessa. A situação não se podia arrastar por mais tempo", explica Manuel Carlos, presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta. Perante "o estado de degradação da iluminação do centro de saúde", substituíram várias lâmpadas, "algumas fundidas que deixavam divisões às escuras, como era o caso de uma dispensa", compraram a antena , porque a anterior estava partida, e ainda uma televisão, porque a antiga "foi para arranjo há dois anos para reparação pela ARS e nunca mais voltou", refere Manuel Carlos. Todas estas intervenções representaram um investimento total a rondar os 1000 euros. "Foram os próprios funcionários da extensão de saúde que nos pediram ajuda porque aquelas situações têm criado reclamações dos utentes", acrescenta Manuel Carlos.



Já em abril, o CM tinha noticiado que a extensão de saúde tinha vários aparelhos eletrónicos avariados, incluindo computadores e impressoras, que não passavam faturas e que impediam os utentes de pagarem as consultas no local - situações que entretanto a ARS já regularizou.



A união de freguesias já tinha arranjado o ar condicionado há um ano, mas não fizeram mais reparações porque não tiveram autorização da ARS.