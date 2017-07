Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça passa à lupa fortuna de Mexia nos últimos 10 anos

Quebra do sigilo bancário do líder da EDP, para que a PJ veja todos os pagamentos desde 2007.

Por Henrique Machado | 01:30

O procurador Carlos Casimiro já ordenou a quebra do sigilo bancário a António Mexia, apurou o CM, para que a investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária possa passar a pente fino, nos próximos meses, todas as movimentações financeiras do presidente executivo da EDP desde 2007.



O objetivo é apurar se nos últimos dez anos houve alguma transferência de verbas das contas movimentadas por Mexia, pessoais ou outras, para contas bancárias à disposição de governantes e outras pessoas com responsabilidades do lado do Estado, nomeadamente de Manuel Pinho, o antigo ministro da Economia do governo de José Sócrates.



De resto, tanto o líder da EDP como Manuel Pinho são arguidos no processo em que a PJ investiga o alegado favorecimento do Estado à empresa elétrica – e, desde que foram feitas buscas à sede da EDP na operação de 2 de junho, estão indiciados respetivamente por crimes de corrupção ativa e passiva, entre outros.



Depois de o CM ter revelado, no último dia 4, que o procurador do DCIAP responsável pelo processo ordenara a quebra do sigilo bancário para Manuel Pinho, para apurar se recebeu dinheiro da EDP como pagamento por decisões que tomou em favor da empresa, agora é a vez de Mexia – que ganhou dois milhões de euros da EDP em 2016, de remuneração – ter as suas contas vistas à lupa para se perceber se pagou luvas.



Em causa estão alegados benefícios que o Estado terá concedido à EDP por normas aprovadas por Pinho enquanto foi ministro da Economia, designadamente a entrada em vigor dos CMEC - Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual e também a atribuição à EDP da propriedade da central termoelétrica de Sines, que é considerada a mais rentável de todo o sistema elétrico português.



Juiz travou buscas ao antigo ministro

O juiz Ivo Rosa e o procurador Carlos Casimiro estão em guerra aberta neste processo. O primeiro recusou buscas a Manuel Pinho e o segundo ripostou com quebras de sigilo bancário.



Pagamentos através de universidade sob investigação

A PJ está também a analisar os pagamentos realizados pela EDP à Universidade de Columbia, em Nova Iorque, para onde Manuel Pinho foi dar aulas, num curso patrocinado pela elétrica portuguesa em 2010. Até essa data, o ex-governante nunca tinha publicado nenhum trabalho científico sobre o setor energético, nem tinha experiência académica neste setor económico.



PORMENORES

Outros suspeitos

O processo já tem oito arguidos: Manuel Pinho (ex-ministro), António Mexia (líder da EDP), Manso Neto (líder da EDP Renováveis), João Conceição (administrador da REN e ex-assessor de Pinho), Rui Cartaxo (ex-presidente da REN e antigo assessor de Pinho), Pedro Furtado (quadro da REN), Pedro Rezende (ex-gestor da EDP) e Ribeirinho Machado (ex-gestor da EDP).



Processo parado

A operação da PJ, a 2 de junho, passou por buscas à REN, EDP e à consultora Boston Consulting Group. Em causa, uma investigação com origem em 2010 mas que esteve durante vários anos parada no DCIAP.



Defesa não comenta

O advogado de António Mexia, João Medeiros, disse ao CM que não queria comentar o caso. Mas fonte próxima diz que a quebra do sigilo bancário de Mexia já era "uma decisão conhecida".