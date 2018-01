Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça quer premiar quem se arrepender

Juízes e procuradores de acordo; advogados resistem à mudança na lei.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Poderá ser um dos mais importantes pactos da Justiça. Está a ser discutido há dois dias com todos os intervenientes judiciais, em Troia, e o acordo tem-se revelado difícil. Juízes, procuradores do Ministério Público e funcionários judiciais têm sido barrados pela resistência da Ordem dos Advogados, que não dá o seu acordo a 2 questões polémicas: a criminalização do enriquecimento ilícito, no caso dos políticos; e a consagração formal da colaboração premiada.



São várias as questões que estão em cima da mesa. Discute-se também o alargamento dos prazos do inquérito - e da prisão preventiva - bem como a alteração do regime de custas judiciais.



As propostas estiveram em cima da mesa nos últimos dois dias. Só ao final da tarde de hoje deverão ficar fechadas para depois serem apresentadas ao Presidente da República.



"São muitas as questões em discussão. Há dezenas de propostas, onde se incluem também estas. O nosso trabalho é tentar chegar a uma solução consensual", disse ao CM António Ventinhas, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.



Resultados vão ser apresentados hoje

A apresentação do primeiro acordo alargado entre as entidades representativas do sistema de Justiça será feita hoje, pelas 17 horas, num hotel em Troia. Os resultados que serão divulgados serão apenas as linhas de fundo já que as propostas de lei seguirão para o Presidente da República.



Vários em diálogo

Há dois dias que se sentam à mesma mesa representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, o Sindicato dos Funcionários Judiciais e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.



Apoio judiciário

Está também em discussão o regime de apoio judiciário e o pagamento das oficiosas. Essa é uma das discussões de fundo levada pela Ordem dos Advogados que quer mais atos judiciais pagos pelo Estado.



Suspender prazos

Os procuradores querem que os prazos dos inquéritos sejam alargados. Querem também a suspensão dos mesmos sempre que são expedidas cartas rogatórias.



Há 6 anos, Correio da Manhã lançou petição para criminalizar enriquecimento ilícito

É uma questão polémica, porque inverte o ónus da prova. No essencial permite à justiça investigar a disparidade do património dos titulares de cargos públicos: terão de explicar como é que, com o que ganham, conseguem comprar o que possuem. Juízes, procurador e outros intervenientes judiciais estão de acordo, mas mais uma vez a Ordem dos Advogados não aceita a proposta de lei. Há 6 anos, o CM lançou a discussão e reuniu milhares de assinaturas com uma proposta idêntica. A lei não chegou a ver a luz do dia.