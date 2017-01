Justiça vai contratar 27 médicos e 56 enfermeiros para as prisões este ano

Na presença do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, e do diretor-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, a mesma responsável revelou ainda que, por despacho conjunto da ministra da Justiça e do ministro da Saúde, foi constituído um grupo de trabalho, incluindo "alguns dos mais reputados peritos em saúde em meio prisional", que fica encarregado de "analisar a fundo o acesso da população reclusa ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de conceber soluções para ultrapassar os desafios que ainda existem".Para colmatar a "grande falta de profissionais de saúde" no sistema prisional, Helena Ribeiro frisou que é intenção do Ministério da Justiça, em 2017, contratar 27 médicos e 56 enfermeiros, para assegurar os cuidados de saúde de que necessita a população reclusa e, ao mesmo tempo, servir de "interlocutores privilegiados na necessária articulação com os profissionais do SNS".Em declarações no final da cerimónia, o secretário de Estado da Saúde precisou que as análises previstas no protocolo abrangem a necessidade de prevenção, verificação e confirmação de algumas doenças infecto-contagiosas como o VIH/SIDA e hepatite C, bem como de outras situações clínicas.Manuel Delgado e Helena Ribeiro destacaram a alteração de paradigma no sistema de recolha de análises, observando que, doravante, não será necessário os reclusos deslocarem-se aos serviços do SNS, passando a ser pessoal do Instituto Ricardo Jorge a fazer a recolha de vestígios junto do recluso doente, evitando assim os problemas logísticos inerentes ao transporte e segurança do recluso nas idas ao SNS, em benefício de uma "boa gestão dos recursos".Helena Ribeiro admitiu que a realização de análises clínicas à população reclusa possa vir também a abranger a despistagem de drogas.Os dois secretários de Estado observaram também que está em vigor um outro protocolo entre os Serviços Prisionais e o Hospital São João (Porto) para dar apoio dos doentes/reclusos com hepatite C, havendo a intenção de alargar a medida a outros EP.Outra das novidades, avançou Helena Ribeiro, prende-se com a experiência em curso relativo à Telemedicina, ou seja, a possibilidade de o recluso ser visto por um médico à distância, num processo que têm também o apoio dos serviços clínicos da prisão.Numa altura em que a população reclusa tem oscilado entre os 13.700 e os 14.500, Helena Ribeiro apontou para a necessidade de se aplicar medidas alternativas à pena de prisão, revelando que no mês passado houve uma diminuição de 400 reclusos, o que teve a ver também com a campanha de sensibilização junto dos tribunais para que, em alguns casos menos graves, não se opte por penas privativas da liberdade.