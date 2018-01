Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justifica luvas ao juiz com combate a cancro

Dois altos responsáveis da Segurança Social recebiam dinheiro de empresários.

Por Magali Pinto | 09:06

Os nove empresários e dois dirigentes da Segurança Social (SS) respondem por corrupção ativa e passiva, respetivamente, e começaram na segunda-feira a ser julgados no Campus de Justiça, em Lisboa.



Nas escutas, os dois quadros da SS são apanhados a pedir a entrega "de dinheiro chorudo" e "em nota" aos empresários asfixiados em dívidas - que pagavam pelas declarações de não dívida que permitiam às suas empresas continuarem a apresentar-se em concursos públicos, escondendo, desta forma, a situação financeira.



Luís Cerqueira, que era diretor de Unidade de Gestão do Atendimento no Centro Distrital do Areeiro, e António Botelho, coordenador do Serviço do Atendimento, não falaram na primeira sessão de julgamento. Foram apanhados nas escutas a dizer que eram "sócios na bandidagem".



A maior parte dos empresários mostrou vontade em prestar declarações ao coletivo de juízes. Um deles já falou e negou o crime de corrupção ativa justificando as quantias de dinheiro entregues a António Botelho como um empréstimo para pagamento dos tratamentos a um cancro no pescoço.



O esquema levado a cabo pelos funcionários da Segurança Social beneficiou empresas de construção civil, do setor dos transportes, alimentação, gráficas e até uma farmácia.



As primeiras detenções feitas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção ocorreram em março de 2015 mas a investigação não ficou por aí. O MP acusou 12 pessoas entre corruptores ativos e passivos e uma empresa. A próxima sessão está marcada para dia 16 deste mês.



PORMENORES

Estacionamento

Diz o MP que, a pedido de um empresário, António Botelho realizou inúmeras diligências junto de vários serviços da Segurança Social, tendo atendido o amigo à frente dos demais clientes.



Até 2500 €

Segundo o Ministério Público, os dois quadros da Segurança Social recebiam por cada declaração que passavam aos empresários montantes entre os 200 e os 2500 euros.



Operação da PJ

A operação da PJ que permitiu desmantelar esta rede estendeu-se desde a cidade de Lisboa até Vila Franca de Xira e envolveu cerca de 80 inspetores, acompanhados por magistrados.