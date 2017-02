Laboratório de Rios nasce em Famalicão

Nos laboratórios criados em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, serão desenvolvidas diversas atividades como workshops, palestras e formações para proprietários de terrenos ribeirinhos. Será também possível observar o habitat de espécies emblemáticas como a lontra, libélula comum e guarda-rios, para além da biodiversidade dos sistemas fluviais e das melhorias da qualidade ecológica do meio hídrico.



Nos locais demonstrativos deste laboratório inovador será possível observar, por exemplo, um espaço natural com a ilustração de uma vasta gama de métodos de valorização e reabilitação de meios ribeirinhos.Nos laboratórios criados em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, serão desenvolvidas diversas atividades como workshops, palestras e formações para proprietários de terrenos ribeirinhos. Será também possível observar o habitat de espécies emblemáticas como a lontra, libélula comum e guarda-rios, para além da biodiversidade dos sistemas fluviais e das melhorias da qualidade ecológica do meio hídrico.

É nas margens dos rios Pelhe, Este e Ave, em Vila Nova de Famalicão, que está a nascer o primeiro Laboratório de Rios em Portugal.O LabRios+ tem como principal objetivo requalificar e reabilitar rios e margens ribeirinhas. O projeto promete envolver a população em ações de sensibilização e educação para a limpeza, preservação e manutenção dos espaços."A criação do Laboratório de Rios é um importante passo na promoção da educação ambiental e no envolvimento da população na valorização deste património natural que a todos nós pertence", sublinhou o autarca de Famalicão, Paulo Cunha.Este laboratório natural, que irá abranger os territórios de Calendário, Pedome e Louro, será um espaço demonstrativo das melhores práticas de intervenção em rios, permitindo realizar investigação, formação e envolvimento de técnicos e proprietários à escala municipal e com impacto regional.