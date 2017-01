Ladrão aponta arma e foge de bicicleta

O assaltante fugiu.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Um ladrão, que se deslocava numa bicicleta, assaltou uma mulher de 45 anos na rua 9 de Abril, em São Pedro do Estoril, Cascais. Ainda apontou uma pistola à cabeça da vítima.O crime teve lugar poucos minutos após as 21h00 de segunda-feira. O assaltante, aparentando ter cerca de 18 anos, parou a bicicleta junto à vítima e de imediato apontou a pistola.A mulher limitou-se a entregar uma bolsa com dinheiro e documentos que tinha na mão.