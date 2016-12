Ladrão ameaçou as três funcionárias com uma arma

A Farmácia Marinho, em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, foi assaltada por um homem armado de caçadeira e com o rosto tapado, ao final da tarde desta quarta-feira.



Tudo aconteceu pelas 18h00. O ladrão esperou que os clientes saíssem do estabelecimento, entrou e, de imediato, ameaçou as três funcionárias com a arma. Fugiu com dinheiro.



A GNR esteve no local e a PJ investiga.

