Ladrão armado ataca restaurante e loja em Albufeira

Correio da Manhã, sob anonimato, ter sentido "muito medo" quando o assaltante lhe apontou "uma pistola preta". O ‘modus operandi’ foi em tudo idêntico ao do outro assalto: o homem também entregou um saco à vítima para recolher o dinheiro do assalto, pondo-se de seguida em fuga.



No caso do assalto à loja Doctor Mobile, o facto de o estabelecimento fazer transferências de dinheiro através do sistema Money Gram terá sido decisivo para a atuação do assaltante. Em ambos os assaltos, o indivíduo exprimiu-se em português para pedir dinheiro.



A GNR de Albufeira foi alertada para os crimes, mas, por se tratar de assaltos à mão armada, a investigação passou a ser da responsabilidade da Polícia Judiciária.



Em dois dias consecutivos, um homem encapuzado fez dois assaltos à mão armada em dois estabelecimentos em Albufeira. Os crimes estão a ser investigados pela PJ.O último crime ocorreu pelas 19h15 de sexta-feira, na loja de reparação de telemóveis Doctor Mobile, no edifício Bellavista Comercial. O assaltante, ao que oapurou, usava gorro e luvas e apontou uma pistola ao funcionário, obrigando-o a colocar cerca de 400 euros num saco, antes de fugir.No dia anterior, quase à mesma hora, sabe o, o mesmo indivíduo é suspeito de ter assaltado o restaurante American Diner 3, situado na rua do Município. Ameaçou igualmente a funcionária com a arma e roubou várias centenas de euros.