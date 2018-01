Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão armado rouba 355 euros de farmácia

Suspeito usava um gorro e um cachecol a tapar o rosto. Apontou uma pistola às vítimas.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:36

A noite da Passagem de Ano foi a data escolhida pelo ladrão para cometer o crime. Pouco antes das 23h00 de domingo, o suspeito entrou na Farmácia São João, na Estrada da Circunvalação, no Porto.



Usava um gorro e um cachecol a tapar o rosto. O homem dirigiu-se de imediato às duas farmacêuticas e apontou-lhes uma pistola. Exigiu, depois, que lhe entregassem todo o dinheiro que havia na caixa registadora. As vítimas não conseguiram resistir ao ataque e entregaram ao suspeito 355 euros. O homem fugiu de imediato e tudo indica que terá atuado sozinho.



A farmácia, que está localizada mesmo em frente ao Hospital de São João, funciona 24 horas por dia , mas, ao que o CM apurou, no momento do roubo não haveria clientes no interior do estabelecimento. Apesar de se tratar de uma zona muito movimentada e que possui muitos apartamentos, ninguém terá também visto para que direção o assaltante fugiu.



As duas farmacêuticas ficaram muito abaladas com o crime e deram logo o alerta para a PSP do Porto, que se dirigiu ao local . Por se tratar de um crime cometido com arma de fogo, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária. Os inspetores estiveram já na farmácia a tentar recolher indícios que possam levar à detenção do autor, como imagens de videovigilância.



O Correio da Manhã contactou esta segunda-feira a Farmácia São João, mas ninguém se mostrou disponível para prestar esclarecimentos sobre o assalto.