Ladrão baleado pela PSP após assalto em Lisboa morre

Polícia abriu fogo após gang atirar Mini contra carrinha policial.

Por João Tavares, Magali Pinto, Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 01:30

Camané, Rafa e Bruno tinham o plano estudado ao pormenor. Abordaram o segurança de uma carrinha de valores à porta de um banco Santander, em Telheiras, agrediram-no e apoderaram-se de dois sacos de dinheiro. Faziam--se transportar num Mini branco roubado e tinham um BMW estacionado em Queluz de Baixo, a 11 kms. Só não sabiam que os dois carros estavam há muito a ser vigiados pela PSP. Elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE), ao perceberem que estava em curso mais um assalto violento, montaram uma armadilha em Queluz de Baixo, esperando que o gang trocasse o Mini pelo BMW.



Ao sentirem-se encurralados, os ladrões atiraram o Mini contra uma carrinha branca onde estavam elementos do GOE. A polícia ripostou contra o gang munido de um revólver. Os agentes fizeram cerca de 20 disparos. Camané foi atingido na cabeça e acabou por morrer, ontem, pelas 21h30, segundo a PSP. Bruno foi alvejado na barriga e tornozelo, tendo já tido alta. Três agentes da polícia ficaram feridos na colisão das viaturas, mas sem gravidade.



O CM teve acesso a fotografias do confronto entre a polícia e este gang proveniente da zona da Portela de Carnaxide, em Oeiras. Mostram Camané e Bruno deitados no chão, feridos, à espera de socorro, mas fortemente vigiados pelos elementos do GOE. O único que saiu ileso foi Rafa, entretanto levado do local pela polícia. O Mini ficou também com diversas marcas de bala, tanto na chapa como no para-brisas. No interior, a polícia recuperou um revólver – que não terá sido disparado por nenhum dos ladrões – e os dois sacos com dinheiro.



Foi esta a maneira encontrada pela polícia para travar a onda de assaltos violentos levados a cabo por este gang, responsável por vários roubos a caixas de multibanco – na sua maioria falhados -, carrinhas de valores e ainda a repartições de Finanças e Correios. Nos ataques usavam carros roubados por carjacking, como o Mini, levado a uma jornalista no passado dia 3, no Restelo. Dias depois, a PSP, através da Investigação Criminal de Oeiras, começou a vigiar as viaturas levadas de forma violenta pelo grupo.



Roubos violentos de carros de luxo

Os elementos deste grupo de assaltantes - que serão seis ou sete no total - destacaram-se ainda pela violência empregue no roubo por carjacking dos carros de luxo que usam depois nos assaltos a caixas multibanco, carrinhas de valores e estações do Correios.



O Mini branco onde foram surpreendidos na sexta-feira havia sido roubado no dia 3 de dezembro a uma jornalista, no Restelo. Ao sair do carro, a vítima foi atacada por dois homens encapuzados que a ameaçaram e encostaram de forma violenta a uma parede, obrigando-a a entregar a chave. Também o BMW de alta cilindrada que tinham em Queluz de Baixo havia sido roubado. O carjacking mais violento ocorreu em junho. Dois elementos do grupo atacaram um casal que estacionava um Mercedes (de 45 mil euros) na Rinchoa, Sintra. O carro foi depois detetado na ponte 25 de Abril, onde os fugitivos abalroaram a viatura da PSP. Os agentes dispararam e um ladrão acabou baleado. Está preso.



PSP usa drone para cercar bairro

Camané e Rafa terão sido os autores de mais um ataque a uma carrinha de valores em Rio de Mouro, no mês de agosto. Foram perseguidos, mas refugiaram-se na Portela de Carnaxide. A PSP cercou o bairro – chegou a usar drones –, mas ninguém foi detido.