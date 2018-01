Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão de esmolas perdoado

Cadastrado assaltou caixas de esmolas do Santuário de Santa Luzia, no Fundão, em dezembro de 2015.

Por Isabel Jordão | 09:01

O Tribunal da Relação de Coimbra suspendeu a pena de prisão a um cadastrado, que em parceria com um irmão assaltou as caixas de esmolas do Santuário de Santa Luzia, no Fundão, em dezembro de 2015.



Os dois irmãos não trabalham e vivem do Rendimento Social de Inserção atribuído pela Segurança Social. Têm várias condenações por furtos e neste processo foram condenados a penas de prisão efetiva: quatro anos para o de 25 anos e três anos para o mais velho, de 31.



Recorreram ambos para a Relação de Coimbra, que reduziu a pena do mais novo para três anos e quatro meses e manteve a do irmão, mas suspendeu a sua execução, se o arguido cumprir um plano de apoio que o leve a abandonar o consumo de bebidas alcoólicas e a promover hábitos de trabalho.



Neste assalto, os dois irmãos arrombaram, com um tubo em ferro, as portas das capelas e rebentaram os cadeados de quatro caixas de esmolas. Furtaram 240 euros em moedas e causaram danos nas instalações avaliados em 1200 euros.