Ladrão de loja em Albufeira transportava botija de gás

Homem estaria a preparar-se para explodir ATM.

Por Ana Palma | 06:00

Um homem de 23 anos, apanhado pela GNR de Albufeira, a furtar no interior de um estabelecimento comercial em Vale Paraíso, em Ferreiras, no concelho de Albufeira, durante a madrugada de ontem, transportava com ele uma botija de gás. Estaria a preparar-se para atacar uma máquina Multibanco na zona.



Segundo o CM apurou, o suspeito, residente no concelho Loulé, além da botija de gás, tinha ainda um bidão com combustível, um pé de cabra, uma camisola com capuz e uma chave de fendas, material que se destinaria a ser usado no eventual ataque ao ATM. O suspeito estava com um BMW, que também foi apreendido.



O homem foi detido no exterior de uma loja de roupa que tinha acabado de assaltar e de onde terá furtado algum dinheiro. Foi presente, ontem, ao Tribunal de Albufeira, mas não chegou a ser ouvido pelo juiz. O caso passou a inquérito.



