Ladrão morre eletrocutado

GNR acredita que homem estava a furtar cobre de estação da EDP.

Por João Tavares | 08:56

Os vários avisos na vedação para o perigo de morte e risco de eletrocussão não foram suficientes para demover um homem, de 45 anos, de entrar numa estação elétrica da EDP, em Torres Vedras. Acabou eletrocutado e morreu no local. Segundo fonte da GNR, tem antecedentes pelo furto de metais não preciosos.



O alerta foi dado às 06h50 de quarta-feira. Apesar da prontidão da GNR e bombeiros de Torres Vedras, bem como do INEM, já nada havia a fazer para salvar o homem. A cerca de 10 metros do corpo foi detetado um enorme buraco na vedação, por onde homem terá entrado ainda de madrugada. Aliás, as autoridades não descartam a possibilidade de outras pessoas terem entrado na estação, e que terão fugido após a eletrocussão.



Dados os antecedentes criminais, o buraco na vedação e a ausência de identificação, as autoridades acreditam que o homem entrou na estação elétrica com o intuito de furtar cobre. O corpo foi retirado ao final da manhã. As autoridades investigam as circunstâncias que envolvem a morte.